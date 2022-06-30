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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

30.06.2022 19:54
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Açıklama

         İlgi: 30 Haziran 2022 ve 23 Haziran 2022 tarihli açıklamalarımız
 
Ekli açıklamalarımız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 29 Haziran 2022 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
 
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'a onaya sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040511


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