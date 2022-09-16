***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
16.09.2022 18:38
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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16092022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 16 Eylül 2022, 07 Temmuz 2022, 30 Haziran 2022 tarihli ve 23 Haziran 2022 tarihli açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 30 Haziran 2022 tarihinde başvuru yapıldığı ve ihraç tavanı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onayının Kurul'un 15.09.2022 tarih ve 2022/48 sayılı bülteninde yayınlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Dokümanlar ayrıca Bankamız internet sitesinde de ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063691
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0427
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05983,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,38
|Açılış
|: 983,32
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|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2473
|18,2762
|% 0,06
|
|Euro
|18,2602
|18,3037
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7500
|20,8541
|% -0,67
|
|Frank
|18,8415
|18,9550
|% -0,43
|
|Riyal
|4,8483
|4,8726
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|8,70
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.665
|6.768
|56,00
|
|Yarım
|3.248
|3.303
|22,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,09
|
|B. Petrol
|91,53
|91,53
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO