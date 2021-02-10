***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname
10.02.2021 15:13
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908877
BIST
16:301.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,18
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
16:307,0405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0281
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
16:308,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
16:30418,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,81
|Açılış
|: 418,05
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ERBOS
|66,55
|23.147.884
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|TGSAS
|35,84
|40.258.680
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,70
|2.141.159.176
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,61
|1.422.302.067
|% 0,38
|
|PETKM
|5,09
|946.658.616
|% -3,78
|
|GARAN
|10,09
|893.061.574
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,07
|745.641.875
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,61
|1.422.302.067
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,72
|670.533.584
|% 2,26
|
|PETKM
|5,09
|946.658.616
|% -3,78
|
|DOHOL
|3,48
|486.369.194
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,91
|374.966.145
|% -1,69
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0370
|7,0413
|% -0,39
|
|Euro
|8,5409
|8,5479
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,7307
|9,7795
|% -0,05
|
|Frank
|7,8884
|7,9359
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8753
|1,8848
|% -0,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|18,09
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-11,26
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-5,45
|
|Çeyrek
|671
|687
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|61,45
|61,45
|0,23
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42EGPRO
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 41.16 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 981 adet işlem
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16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SISE, DOHOL
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 26 kaybederek (% -0.39 ) 1, 353
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, BEYAZ, PSDTC, TKURU, VERTU, ERBOS, UMPAS, YAPRK, PSDTC, PSDTC
-
16:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TGSAS, QNBFB, SERVE, EKIZ, TACTR