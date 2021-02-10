***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname
10.02.2021 15:13
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908878
BIST
17:521.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:527,0532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:528,5620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:52417,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,45
|Açılış
|: 418,04
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SEKUR
|45,54
|41.132.855
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.307.005
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|67.070.768
|% 9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,10
|41.749.635
|% -9,34
|
|KOZAL
|137,20
|2.487.443.800
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,65
|1.636.106.517
|% 1,92
|
|PETKM
|5,14
|1.299.293.423
|% -2,84
|
|GARAN
|10,20
|1.203.421.109
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,05
|896.318.466
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,65
|1.636.106.517
|% 1,92
|
|GSDHO
|2,73
|727.098.951
|% 2,63
|
|PETKM
|5,14
|1.299.293.423
|% -2,84
|
|ODAS
|4,19
|820.771.684
|% 1,21
|
|DOHOL
|3,52
|651.889.484
|% -0,56
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0502
|7,0532
|% -0,22
|
|Euro
|8,5570
|8,5620
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,7252
|9,7740
|% -0,11
|
|Frank
|7,8790
|7,9264
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8721
|1,8815
|% -0,35
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|7,35
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|0,11
|
Seans Raporu
17:52
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE