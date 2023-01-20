***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname
20.01.2023 13:24
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103405
BIST
14:385.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 66,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
14:3818,8059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
14:3820,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0230
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
14:381.166,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.166,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:36
|SDTTR
|110,20
|329.937.740
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.483.148
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|20.466.989
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.632.037
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|21.004.885
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,83
|525.301.251
|% -5,20
|
|ELITE
|41,74
|90.132.137
|% -4,96
|
|BRKSN
|12,38
|8.139.710
|% -4,70
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,80
|5.446.952.716
|% -0,52
|
|EREGL
|40,90
|4.609.374.125
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,36
|3.299.160.987
|% 4,38
|
|KOZAL
|595,50
|3.157.374.023
|% 1,28
|
|YKBNK
|10,03
|3.024.793.732
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,67
|2.685.191.391
|% 2,85
|
|YKBNK
|10,03
|3.024.793.732
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,94
|663.213.376
|% 3,16
|
|AKBNK
|18,36
|3.299.160.987
|% 4,38
|
|ISCTR
|12,16
|1.847.219.426
|% 4,65
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7960
|18,8101
|% 0,12
|
|Euro
|20,3570
|20,3792
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,1749
|23,2911
|% -0,14
|
|Frank
|20,3657
|20,4884
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9902
|5,0152
|% 0,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,67
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|7.868
|7.987
|62,00
|
|Tam
|7.905
|7.956
|-32,00
|
|Yarım
|3.852
|3.893
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,70
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51EDATA
Yüzde 6.92 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 354 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 62, 472.00 milyon TL de
-
14:50SDTTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 000 adet işlem
-
14:49BJKAS
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 454, 362 adet işlem
-
14:48AKGRT
Yüzde 4.66 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 721, 272 adet işlem