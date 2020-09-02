***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 10:55
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun görünümünü "Durağan"dan "Negatif" olarak güncellemesini takiben 01 Eylül 2020 tarihinde DenizBank'ın uzun vade yerel para notunu "BB-" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Fitch Ratings Bankamızın uzun vade yabancı para notunu "B+", kısa vadeli yabancı para ve yerel para notlarını "B", finansal dayanıklılık notunu "b+", destek notunu "4" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872865
BIST
11:111.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:117,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3768
En Düşük
7,3588
11:118,7600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7500
11:11465,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,04
|Açılış
|: 465,64
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:09
|PKENT
|1.131,30
|4.118.289
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.181.121
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|RALYH
|5,57
|6.108.107
|% -7,48
|
|ULAS
|2,68
|2.735.302
|% -6,94
|
|NIBAS
|16,00
|1.874.024
|% -5,27
|
|CASA
|28,50
|3.620
|% -5,19
|
|FENER
|30,74
|312.538.201
|% 9,01
|
|TURSG
|6,30
|274.063.718
|% 5,88
|
|TSPOR
|5,18
|118.191.494
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,77
|77.249.066
|% 0,57
|
|VAKBN
|4,14
|69.615.875
|% -0,24
|
|TURSG
|6,30
|274.063.718
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,77
|77.249.066
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,42
|25.736.795
|% -2,07
|
|ODAS
|2,55
|40.429.985
|% 0,00
|
|ADESE
|1,94
|19.870.805
|% 0,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3744
|7,3774
|% 0,13
|
|Euro
|8,7565
|8,7605
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8063
|9,8554
|% -0,22
|
|Frank
|8,0473
|8,0958
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,13
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-8,58
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,39
|
Seans Raporu
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