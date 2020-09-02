***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun görünümünü "Durağan"dan "Negatif" olarak güncellemesini takiben 01 Eylül 2020 tarihinde DenizBank'ın uzun vade yerel para notunu "BB-" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Fitch Ratings Bankamızın uzun vade yabancı para notunu "B+", kısa vadeli yabancı para ve yerel para notlarını "B", finansal dayanıklılık notunu "b+", destek notunu "4" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872865BIST