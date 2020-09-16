***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notunu Negatif görünümünü koruyarak B1'den B2'ye indirmesi ve bunun sonucu olarak uzun vade yabancı para mevduat notu tavanını B3'ten Caa1'e düşürmesini takiben 15 Eylül 2020 tarihinde DenizBank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu görünümü Negatif olarak B3'den Caa1 seviyesine indirmiş, diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:GörünümNegatifUzun Vade Yabancı Para MevduatCaa1Kısa Vade Yabancı Para MevduatNot PrimeUzun Vade Yerel Para MevduatB3Kısa Vade Yerel Para MevduatNot PrimeTemel Kredi Değerlendirmesi (BCA)caa1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875240BIST