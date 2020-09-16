***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 10:51
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notunu Negatif görünümünü koruyarak B1'den B2'ye indirmesi ve bunun sonucu olarak uzun vade yabancı para mevduat notu tavanını B3'ten Caa1'e düşürmesini takiben 15 Eylül 2020 tarihinde DenizBank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu görünümü Negatif olarak B3'den Caa1 seviyesine indirmiş, diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Görünüm
Negatif
Uzun Vade Yabancı Para Mevduat
Caa1
Kısa Vade Yabancı Para Mevduat
Not Prime
Uzun Vade Yerel Para Mevduat
B3
Kısa Vade Yerel Para Mevduat
Not Prime
Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA)
caa1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875240
BIST
10:381.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:387,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4788
10:388,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8972
En Düşük
8,8600
10:38473,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,78
|Açılış
|: 473,56
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,99
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:38
|VAKFN
|4,03
|6.343.644
|% 1.165,33
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|56.082.194
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,52
|16.519.423
|% -8,50
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|SASA
|16,91
|211.130.560
|% 3,93
|
|PETKM
|4,40
|175.470.606
|% 0,00
|
|SISE
|6,39
|148.068.356
|% 0,63
|
|KRDMD
|3,11
|124.664.769
|% 0,00
|
|ECILC
|6,99
|91.034.225
|% 1,45
|
|IHLAS
|1,09
|47.824.503
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,11
|124.664.769
|% 0,00
|
|PETKM
|4,40
|175.470.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|43.907.343
|% -1,10
|
|SISE
|6,39
|148.068.356
|% 0,63
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4980
|7,5001
|% 0,14
|
|Euro
|8,8924
|8,8951
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6307
|9,6790
|% 0,03
|
|Frank
|8,2317
|8,2813
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9928
|2,0028
|% 0,07
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|10,20
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,74
|
Seans Raporu
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