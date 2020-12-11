***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 7 Aralık 2020 tarihindeki ülke tavanı metodolojisini güncellemesi sonucu bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesini takiben, 10 Aralık 2020 tarihinde DenizBank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Caa1'den B3 seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise Negatif olarak korumuştur. Diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:GörünümNegatifUzun Vade Yabancı Para MevduatB3Kısa Vade Yabancı Para MevduatNot PrimeUzun Vade Yerel Para MevduatB3Kısa Vade Yerel Para MevduatNot PrimeTemel Kredi Değerlendirmesi (BCA)caa1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892832BIST