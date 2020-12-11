***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 17:11
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 7 Aralık 2020 tarihindeki ülke tavanı metodolojisini güncellemesi sonucu bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesini takiben, 10 Aralık 2020 tarihinde DenizBank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Caa1'den B3 seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise Negatif olarak korumuştur. Diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Görünüm
Negatif
Uzun Vade Yabancı Para Mevduat
B3
Kısa Vade Yabancı Para Mevduat
Not Prime
Uzun Vade Yerel Para Mevduat
B3
Kısa Vade Yerel Para Mevduat
Not Prime
Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA)
caa1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892832
BIST
17:141.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:147,8311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0592
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8268
17:149,4970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0949
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4923
17:14464,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,87
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BRYAT
|326,70
|56.323.881
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.691.310
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|87.653.650
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.816
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.176.204
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,39
|83.513.240
|% -6,27
|
|PKENT
|921,80
|992.760
|% -6,12
|
|GARAN
|9,55
|2.633.849.876
|% 0,53
|
|SISE
|7,21
|2.430.267.566
|% 0,70
|
|PETKM
|4,82
|1.448.000.357
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,90
|1.362.512.693
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,11
|1.270.999.004
|% 1,97
|
|DOHOL
|3,11
|1.270.999.004
|% 1,97
|
|SISE
|7,21
|2.430.267.566
|% 0,70
|
|TSKB
|1,77
|596.059.288
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,98
|974.203.332
|% 1,36
|
|PETKM
|4,82
|1.448.000.357
|% 2,12
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8251
|7,8311
|% -0,75
|
|Euro
|9,4896
|9,4970
|% -0,99
|
|Sterlin
|10,3386
|10,3905
|% -1,19
|
|Frank
|8,8039
|8,8570
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0898
|2,1002
|% -0,39
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|2,09
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-0,13
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-0,07
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,21
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:27IDEAS
Yüzde 4.56 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 147, 173 adet işlem
-
17:26IDEAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 342 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 43 artarak (% 0.90 ) 1, 512
-
17:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TSKB, SISE
-
17:23SARKY
Yüzde 9.15 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 909, 023 adet işlem