***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









6 Şubat 2021 tarihinde DenizBank'ın "B+" olan uzun vade yabancı para notu ile "BB-" olan uzun vade yerel para notlarını para ve yerel para notlarını "B", finansal dayanıklılık notunu "b+", destek notunu "4" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913933BIST