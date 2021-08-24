***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.08.2021 18:42
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 24 Ağustos 2021 tarihinde DenizBank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B3'ten B2'ye ve uzun vadeli yerel para mevduat notunu B3'ten B1'e yükseltmiştir. Moody's ayrıca DenizBank'ın Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA) notunu b3'ten b1'e yükseltmiş ve Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment -BCA) notunu teyit etmiştir. Mevduat notlarının görünümünü ise Negatif olarak korumuştur. Diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Görünüm
Negatif
Uzun Vade Yabancı Para Mevduat
B2
Kısa Vade Yabancı Para Mevduat
Not Prime
Uzun Vade Yerel Para Mevduat
B1
Kısa Vade Yerel Para Mevduat
Not Prime
Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment -BCA)
caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)
b1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960305
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4183
En Düşük
8,3752
18:059,9129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9129
En Düşük
9,8782
18:05487,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,84
|Açılış
|: 486,85
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4097
|8,4113
|% 0,17
|
|Euro
|9,8910
|9,9129
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,5031
|11,5608
|% -0,24
|
|Frank
|9,1691
|9,2243
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2340
|2,2452
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-0,96
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,45
|70,45
|0,01
|