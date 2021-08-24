***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 24 Ağustos 2021 tarihinde DenizBank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B3'ten B2'ye ve uzun vadeli yerel para mevduat notunu B3'ten B1'e yükseltmiştir. Moody's ayrıca DenizBank'ın Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA) notunu b3'ten b1'e yükseltmiş ve Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment -BCA) notunu teyit etmiştir. Mevduat notlarının görünümünü ise Negatif olarak korumuştur. Diğer notlarında değişiklik yapmamıştır. Güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:GörünümNegatifUzun Vade Yabancı Para MevduatB2Kısa Vade Yabancı Para MevduatNot PrimeUzun Vade Yerel Para MevduatB1Kısa Vade Yerel Para MevduatNot PrimeTemel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment -BCA)caa1Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA)b1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960305BIST