***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 14:58
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notlarının görünümünü "Durağan"dan "Negatif" olarak güncellemesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Türk Bankaları'nın not görünümlerini de güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın "BB-" olan uzun vade yerel para notu ile "B+" olan uzun vade yabancı para notlarını teyit etmiş, görünümlerini "Durağan"dan "Negatif" olarak güncellenmiş ve ulusal notumuzu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings ayrıca Bankamızın "4" olan destek notu yerine yeni not olarak "b+" seviyesinde hissedar destek notu (Shareholder Support Rating) atamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982891
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,4242
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8374
En Düşük
14,3636
18:0516,6853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4727
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7240
En Düşük
16,1749
18:05838,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 19,15
|Açılış
|: 838,77
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,96
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7985
|14,8205
|% 2,95
|
|Euro
|16,6244
|16,6853
|% 2,92
|
|Sterlin
|19,4721
|19,5697
|% 2,61
|
|Frank
|15,8780
|15,9737
|% 2,38
|
|Riyal
|3,9329
|3,9526
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-9,89
|
|Altın Gr.
|839
|839
|19,63
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,78
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,16
|
|B. Petrol
|73,99
|73,99
|0,29
|