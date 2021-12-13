***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notlarının görünümünü "Durağan"dan "Negatif" olarak güncellemesini takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde Türk Bankaları'nın not görünümlerini de güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın "BB-" olan uzun vade yerel para notu ile "B+" olan uzun vade yabancı para notlarını teyit etmiş, görünümlerini "Durağan"dan "Negatif" olarak güncellenmiş ve ulusal notumuzu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings ayrıca Bankamızın "4" olan destek notu yerine yeni not olarak "b+" seviyesinde hissedar destek notu (Shareholder Support Rating) atamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982891BIST