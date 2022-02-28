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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 11:34
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para notlarını "BB-"den "B+"ya, ülke tavanı notunu ise "BB-"den "B+" ya düşürmesinin ve görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmesini takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Türk Bankaları'nın notlarını da güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın "BB-" olan uzun vade yerel para notunu "B+", "B+" olan uzun vade yabancı para notunu "B" olarak güncellenmiş, görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmiş, "b+" olan hissedar destek notunu "b" olarak güncellemiş, "b+" olan finansal kapasite notunu teyit etmiş görünümünü "RWN-Negatif Yönlü İzleme"ye almış ve "B" olan kısa vade yerel ve yabancı para notlarını teyit etmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005026


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