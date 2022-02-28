***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 11:34
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para notlarını "BB-"den "B+"ya, ülke tavanı notunu ise "BB-"den "B+" ya düşürmesinin ve görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmesini takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Türk Bankaları'nın notlarını da güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın "BB-" olan uzun vade yerel para notunu "B+", "B+" olan uzun vade yabancı para notunu "B" olarak güncellenmiş, görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmiş, "b+" olan hissedar destek notunu "b" olarak güncellemiş, "b+" olan finansal kapasite notunu teyit etmiş görünümünü "RWN-Negatif Yönlü İzleme"ye almış ve "B" olan kısa vade yerel ve yabancı para notlarını teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005026
BIST
12:001.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,60
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:0013,7913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0042
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:0015,5614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0690
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:00843,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,83
|Açılış
|: 843,54
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EDATA
|22,10
|9.540.068
|% 9,95
|
|OZKGY
|7,12
|62.901.357
|% 9,88
|
|OZKGY
|7,12
|62.901.357
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,32
|57.567.292
|% 9,71
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,34
|1.891.362.917
|% -3,52
|
|EREGL
|31,24
|1.011.555.503
|% 0,26
|
|KRDMD
|11,46
|720.385.908
|% 1,24
|
|ASELS
|21,38
|465.382.810
|% 4,09
|
|SISE
|12,22
|395.095.045
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,60
|326.502.009
|% -1,91
|
|ADESE
|0,70
|57.657.864
|% 7,69
|
|EKGYO
|1,99
|142.444.879
|% -2,45
|
|THYAO
|26,34
|1.891.362.917
|% -3,52
|
|KRDMD
|11,46
|720.385.908
|% 1,24
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7811
|13,7913
|% -0,03
|
|Euro
|15,4254
|15,5614
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,3929
|18,4851
|% -0,29
|
|Frank
|14,8617
|14,9513
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6684
|3,6868
|% 0,05
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|8,50
|
|Altın Gr.
|843
|844
|4,83
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|97,85
|97,85
|3,73
|