***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para notlarını "BB-"den "B+"ya, ülke tavanı notunu ise "BB-"den "B+" ya düşürmesinin ve görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmesini takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Türk Bankaları'nın notlarını da güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın "BB-" olan uzun vade yerel para notunu "B+", "B+" olan uzun vade yabancı para notunu "B" olarak güncellenmiş, görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmiş, "b+" olan hissedar destek notunu "b" olarak güncellemiş, "b+" olan finansal kapasite notunu teyit etmiş görünümünü "RWN-Negatif Yönlü İzleme"ye almış ve "B" olan kısa vade yerel ve yabancı para notlarını teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005026BIST