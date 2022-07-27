***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para notlarını B+'dan B'ye, ülke tavanı notunu ise B+'dan B'ye düşürmesinin ve görünümlerini Negatif olarak teyit etmesini takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Türk Bankaları'nın notlarını da güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın B+ olan uzun vade yerel para notunu B, B olan uzun vade yabancı para notunu B- olarak güncellenmiş, görünümleri Negatif olarak teyit edilmiştir. Fitch, b olan hissedar destek notunu b- ve b+ olan finansal kapasite notunu b- olarak güncellemiş, B olan kısa vade yerel ve yabancı para notlarını teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047965BIST