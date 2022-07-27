***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 11:05
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para notlarını B+'dan B'ye, ülke tavanı notunu ise B+'dan B'ye düşürmesinin ve görünümlerini Negatif olarak teyit etmesini takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Türk Bankaları'nın notlarını da güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın B+ olan uzun vade yerel para notunu B, B olan uzun vade yabancı para notunu B- olarak güncellenmiş, görünümleri Negatif olarak teyit edilmiştir. Fitch, b olan hissedar destek notunu b- ve b+ olan finansal kapasite notunu b- olarak güncellemiş, B olan kısa vade yerel ve yabancı para notlarını teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047965
BIST
12:192.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,98
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
12:1917,8974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8974
En Düşük
17,8322
12:1918,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0923
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1878
En Düşük
18,0653
12:19991,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,52
|Açılış
|: 991,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler12:19
|IMASM
|71,65
|20.628.884
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,50
|13.805.578
|% 9,96
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|LIDFA
|10,83
|49.064.535
|% 9,06
|
|PEGYO
|2,41
|33.040.374
|% -5,49
|
|DESPC
|11,26
|5.799.572
|% -3,60
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|MIPAZ
|7,72
|27.564.378
|% -3,50
|
|TSGYO
|5,77
|18.116.851
|% -3,35
|
|THYAO
|49,56
|1.507.782.113
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,79
|687.208.497
|% 0,84
|
|SISE
|21,14
|457.314.203
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,20
|438.456.444
|% 0,31
|
|EREGL
|27,26
|391.971.985
|% -1,16
|
|YKBNK
|4,79
|687.208.497
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,60
|222.426.252
|% 3,90
|
|EKGYO
|3,20
|438.456.444
|% 0,31
|
|TSKB
|2,60
|273.272.673
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|51.217.375
|% 6,25
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8896
|17,8974
|% 0,22
|
|Euro
|18,1635
|18,1823
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,5350
|21,6430
|% 0,55
|
|Frank
|18,5480
|18,6597
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7482
|4,7720
|% 0,22
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|6,40
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|29,00
|
|Tam
|6.683
|6.735
|22,00
|
|Yarım
|3.256
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,66
|