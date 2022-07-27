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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.07.2022 11:05
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para notlarını B+'dan B'ye, ülke tavanı notunu ise B+'dan B'ye düşürmesinin ve görünümlerini Negatif olarak teyit etmesini takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Türk Bankaları'nın notlarını da güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın B+ olan uzun vade yerel para notunu B, B olan uzun vade yabancı para notunu B- olarak güncellenmiş, görünümleri Negatif olarak teyit edilmiştir. Fitch, b olan hissedar destek notunu b- ve b+ olan finansal kapasite notunu b- olarak güncellemiş,  B olan kısa vade yerel ve yabancı para notlarını teyit etmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047965


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BRKO 2,25 1.992.868 % 9,76  
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Tam 6.683 6.735 22,00  
Yarım 3.256 3.293 11,00  
Çeyrek 1.633 1.646 6,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,77 0,13  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,10  
B. Petrol 100 100 0,66  
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