***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 27 Temmuz 2022 tarihli açıklamamıza ulusal notumuzla ilgili bilgi eklenmiştir.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para notlarını "B+"dan "B"ye, ülke tavanı notunu ise "B+"dan "B"ye düşürmesinin ve görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmesini takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Türk Bankaları'nın notlarını da güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın "B+" olan uzun vade yerel para notunu "B", "B" olan uzun vade yabancı para notunu "B-" olarak güncellenmiş, görünümleri "Negatif" olarak teyit edilmiştir. Fitch "b" olan hissedar destek notunu "b-" ve "b+" olan finansal kapasite notunu "b-" olarak güncellemiş, "B" olan kısa vade yerel ve yabancı para notlarını teyit etmiştir. AA (tur) olan ulusal uzun vadeli notumuz not değişikliğinden etkilenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059496BIST