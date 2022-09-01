***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.09.2022 22:23
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27 Temmuz 2022 tarihli açıklamamıza ulusal notumuzla ilgili bilgi eklenmiştir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para notlarını "B+"dan "B"ye, ülke tavanı notunu ise "B+"dan "B"ye düşürmesinin ve görünümlerini "Negatif" olarak teyit etmesini takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Türk Bankaları'nın notlarını da güncellemiştir. Bu kapsamda, DenizBank'ın "B+" olan uzun vade yerel para notunu "B", "B" olan uzun vade yabancı para notunu "B-" olarak güncellenmiş, görünümleri "Negatif" olarak teyit edilmiştir. Fitch "b" olan hissedar destek notunu "b-" ve "b+" olan finansal kapasite notunu "b-" olarak güncellemiş, "B" olan kısa vade yerel ve yabancı para notlarını teyit etmiştir. AA (tur) olan ulusal uzun vadeli notumuz not değişikliğinden etkilenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059496
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1223
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05992,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,36
|Açılış
|: 992,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1991
|18,2110
|% 0,14
|
|Euro
|18,1450
|18,1746
|% -0,67
|
|Sterlin
|20,9435
|21,0485
|% -0,65
|
|Frank
|18,4704
|18,5816
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8296
|4,8538
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-14,67
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-8,45
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.683
|6.753
|-21,00
|
|Yarım
|3.256
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|-3,47
|