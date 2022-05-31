***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi16.09.2013Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi30.05.2022Davanın KonusuRekabet Kurulu kararına karşı iptal davasıKarşı Taraf(lar)Rekabet KurumuDavanın Tutarı23.055.396 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.01İlgili Mahkeme ve Dosya NoEsas no 2022/925Davanın Duruşma TarihiAlınan Kararİdari Para Cezası İptaliBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİlgi: 16 Ağustos 2019 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurduğumuz Rekabet Kurulu'nun Denizbank A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğinden bahisle 4054 sayılı Kanun'un 16/3. fıkrası, Yönetmelik'in 5/1-(b), 5/2, 5/3-(a) ve 7/1. maddeleri uyarınca 23.055.396,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayılı Kurul kararı Ankara 2.İdare Mahkemesi'nin 2022/925 Esas 2022/853 Karar sayılı ilamı ile iptal edilmiştir. İptal kararı üzerine Denizbank A.Ş. tarafından ¼ indirimli olarak ödenen 17.291.547,00-TL'nin tecil faiziyle beraber iade edilmesi için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033576BIST