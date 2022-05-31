***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
31.05.2022 16:23
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
16.09.2013
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.05.2022
Davanın Konusu
Rekabet Kurulu kararına karşı iptal davası
Karşı Taraf(lar)
Rekabet Kurumu
Davanın Tutarı
23.055.396 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.01
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Esas no 2022/925
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
İdari Para Cezası İptali
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
İlgi: 16 Ağustos 2019 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurduğumuz Rekabet Kurulu'nun Denizbank A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğinden bahisle 4054 sayılı Kanun'un 16/3. fıkrası, Yönetmelik'in 5/1-(b), 5/2, 5/3-(a) ve 7/1. maddeleri uyarınca 23.055.396,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayılı Kurul kararı Ankara 2.İdare Mahkemesi'nin 2022/925 Esas 2022/853 Karar sayılı ilamı ile iptal edilmiştir. İptal kararı üzerine Denizbank A.Ş. tarafından ¼ indirimli olarak ödenen 17.291.547,00-TL'nin tecil faiziyle beraber iade edilmesi için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033576
BIST
17:442.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,37
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:4416,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:4417,5731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0926
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:44972,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,96
|Açılış
|: 972,48
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ALCAR
|314,60
|46.634.327
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.623.936
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.535.889
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.038.009
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|304.391.080
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,45
|38.367.112
|% -9,04
|
|BURCE
|24,92
|11.890.826
|% -8,98
|
|AVGYO
|3,07
|27.307.800
|% -8,36
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|THYAO
|49,04
|6.511.315.560
|% -0,97
|
|TUPRS
|269,90
|2.749.238.791
|% 4,21
|
|SISE
|20,92
|2.248.928.138
|% 1,30
|
|SASA
|36,60
|2.018.883.353
|% 7,08
|
|SAHOL
|21,20
|1.834.094.710
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,82
|1.355.140.680
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,70
|1.449.962.726
|% 3,30
|
|DOHOL
|4,00
|1.102.086.541
|% 1,27
|
|TSKB
|2,23
|578.907.486
|% 5,69
|
|KARSN
|7,05
|1.640.118.348
|% -3,03
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3808
|16,3886
|% 0,05
|
|Euro
|17,5501
|17,5731
|% -0,52
|
|Sterlin
|20,5852
|20,6884
|% -0,38
|
|Frank
|17,0489
|17,1516
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3569
|4,3787
|% 0,08
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,44
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,76
|