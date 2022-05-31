Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

31.05.2022 16:23
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
16.09.2013
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.05.2022
Davanın Konusu
Rekabet Kurulu kararına karşı iptal davası
Karşı Taraf(lar)
Rekabet Kurumu
Davanın Tutarı
23.055.396 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.01
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Esas no 2022/925
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
İdari Para Cezası İptali
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

İlgi: 16 Ağustos 2019 tarihli açıklamamız
  İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurduğumuz Rekabet Kurulu'nun Denizbank A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğinden bahisle 4054 sayılı Kanun'un 16/3. fıkrası, Yönetmelik'in 5/1-(b), 5/2, 5/3-(a) ve 7/1. maddeleri uyarınca 23.055.396,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayılı Kurul kararı Ankara 2.İdare Mahkemesi'nin 2022/925 Esas 2022/853 Karar sayılı ilamı ile iptal edilmiştir. İptal kararı üzerine Denizbank A.Ş. tarafından ¼ indirimli olarak ödenen 17.291.547,00-TL'nin tecil faiziyle beraber iade edilmesi için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033576


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:442.544
Değişim :  0,65% |  16,37
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.527  
En Yüksek
2.554 En Düşük
2.528
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 314,60 46.634.327 % 10,00  
MRGYO 1,54 22.623.936 % 10,00  
MZHLD 73,25 19.383.685 % 9,98  
ESCOM 16,22 47.535.889 % 9,97  
SILVR 14,13 7.038.009 % 9,96  
daha fazla
17:44 Alış Satış %  
Dolar 16,3808 16,3886 % 0,05  
Euro 17,5501 17,5731 % -0,52  
Sterlin 20,5852 20,6884 % -0,38  
Frank 17,0489 17,1516 % 0,06  
Riyal 4,3569 4,3787 % 0,08  
daha fazla
17:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 -9,44  
Altın Gr. 972 972 -5,15  
Cumhuriyet 6.477 6.575 -20,00  
Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,83 21,86 -0,14  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,07  
B. Petrol 119 119 1,76  
Seans Raporu 17:44
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru