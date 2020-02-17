***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 10:10
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kozintsev 14.02.2020 tarihi itibarıyla Bankamız ve iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819376
BIST
11:23120.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 656,83
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
11:236,0449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
11:236,5524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
11:23306,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,16
|Açılış
|: 306,92
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,28
|405.376.886
|% 13,89
|
|TSPOR
|5,30
|119.138.794
|% 13,73
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|PRKAB
|4,88
|24.558.761
|% 8,93
|
|AYCES
|13,76
|3.633.727
|% 8,01
|
|KRTEK
|3,33
|1.497.094
|% -9,02
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ERBOS
|25,12
|8.708.429
|% -8,59
|
|HUBVC
|39,82
|24.856.586
|% -7,78
|
|ARMDA
|22,84
|1.748.603
|% -7,53
|
|ASELS
|30,24
|646.841.481
|% 3,99
|
|GSRAY
|3,28
|405.376.886
|% 13,89
|
|THYAO
|15,08
|349.408.829
|% 1,28
|
|PETKM
|4,16
|267.927.720
|% 0,24
|
|ODAS
|2,27
|228.166.261
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,28
|405.376.886
|% 13,89
|
|ODAS
|2,27
|228.166.261
|% 5,58
|
|PETKM
|4,16
|267.927.720
|% 0,24
|
|KARSN
|1,95
|112.480.085
|% -1,02
|
|BJKAS
|2,96
|162.459.020
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8571
|7,8965
|% -0,24
|
|Frank
|6,1312
|6,1681
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6061
|1,6141
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,22
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|0,01
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