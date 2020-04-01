***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyesi Timur KOZINTSEV'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Bankamızda Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Tanju KAYA'nın atanmasına ve Bankamız adına kendisine verilmiş olan müştereken B Grubu imza yetkisinin müştereken A Grubu olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Gerekli belgelerin BDDK'ya bildirimini takiben resmi makamların çalışma şartları çerçevesinde yemin ve atamanın tescili işlemleri tamamlanana kadar Sn. Tanju Kaya Bankamızdaki Genel Müdür Yardımcılığı görevine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834032BIST