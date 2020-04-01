***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 20:50
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyesi Timur KOZINTSEV'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Bankamızda Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Tanju KAYA'nın atanmasına ve Bankamız adına kendisine verilmiş olan müştereken B Grubu imza yetkisinin müştereken A Grubu olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Gerekli belgelerin BDDK'ya bildirimini takiben resmi makamların çalışma şartları çerçevesinde yemin ve atamanın tescili işlemleri tamamlanana kadar Sn. Tanju Kaya Bankamızdaki Genel Müdür Yardımcılığı görevine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834032
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7037
En Düşük
6,6108
18:057,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0437
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3395
En Düşük
7,2611
18:05342,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 7,17
|Açılış
|: 342,95
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,27
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2609
|8,3023
|% 0,89
|
|Frank
|6,8958
|6,9373
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7749
|1,7838
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,19
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,90
|13,94
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|24,87
|24,87
|-1,48
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
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17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
-
17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026