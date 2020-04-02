***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bankamızda Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Tanju KAYA mevcut sorumluluklarıyla atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834117BIST