***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 10:47
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Bankamızda Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Tanju KAYA mevcut sorumluluklarıyla atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834117
BIST
11:1489.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 294,23
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:146,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:147,3438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:14341,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,46
|Açılış
|: 341,70
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|2.599.823
|% 9,72
|
|TDGYO
|2,51
|621.915
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|2.879.411
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ESCOM
|2,54
|8.858.085
|% -9,61
|
|LUKSK
|6,39
|441.302
|% -8,71
|
|PETKM
|3,53
|629.171.473
|% 6,01
|
|SASA
|7,78
|208.679.776
|% -1,52
|
|GARAN
|7,87
|154.289.296
|% 0,38
|
|ASELS
|23,06
|123.601.044
|% 0,79
|
|PGSUS
|34,60
|120.093.961
|% -3,51
|
|PETKM
|3,53
|629.171.473
|% 6,01
|
|IHLGM
|1,05
|52.718.688
|% -1,87
|
|ODAS
|1,40
|57.018.409
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,56
|102.059.201
|% 4,92
|
|KRDMD
|1,97
|69.607.162
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2722
|8,3137
|% 0,08
|
|Frank
|6,8896
|6,9311
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7716
|1,7805
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|-0,12
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,19
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|27,03
|27,03
|2,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, SODA, SISE
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 506, 35 artarak (% 0.60 ) 84, 839
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BMELK, TACTR
-
11:25
MEPET, TSPOR, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:25
GEDIK, ERSU, OYLUM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında