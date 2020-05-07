***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 175 milyon ABD Doları (1,25 milyar TL) tutarında 2 yıl vadeye uzanan kredi için anlaşma sağlamıştır. Söz konusu kaynak küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin desteklenmesinde, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin finansmanında ve ihracata yönelik hammadde ve yarı mamul ithalatı işlemlerini desteklemek için firmaların dış ticaret finansmanında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843379BIST