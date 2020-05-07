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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2020 16:57
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***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 175 milyon ABD Doları (1,25 milyar TL) tutarında 2 yıl vadeye uzanan kredi için anlaşma sağlamıştır. Söz konusu kaynak küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin desteklenmesinde, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin finansmanında ve ihracata yönelik hammadde ve yarı mamul ithalatı işlemlerini desteklemek için firmaların dış ticaret finansmanında kullanılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843379


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Tam 2.575 2.623 7,90  
Yarım 1.256 1.282 3,90  
Çeyrek 626 641 1,90  
Gümüş.Ons 15,05 15,08 0,22  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,04  
B. Petrol 31,48 31,48 1,76  
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