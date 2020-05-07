***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 16:57
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 175 milyon ABD Doları (1,25 milyar TL) tutarında 2 yıl vadeye uzanan kredi için anlaşma sağlamıştır. Söz konusu kaynak küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin desteklenmesinde, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin finansmanında ve ihracata yönelik hammadde ve yarı mamul ithalatı işlemlerini desteklemek için firmaların dış ticaret finansmanında kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843379
BIST
16:4598.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 302,93
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
16:457,1499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0493
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
16:457,7169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0574
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
16:45389,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,38
|Açılış
|: 389,92
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|5,28
|10.858.202
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.966.510
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.339.257
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|521.767
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,82
|21.693.986
|% -8,92
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,96
|21.323.199
|% -6,48
|
|DOBUR
|8,61
|5.926.130
|% -4,01
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,66
|1.203.003.256
|% 7,26
|
|GARAN
|8,07
|1.010.504.387
|% 0,00
|
|THYAO
|10,65
|574.071.910
|% 0,85
|
|SASA
|9,17
|547.411.359
|% 2,23
|
|PETUN
|22,12
|370.262.018
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,66
|1.203.003.256
|% 7,26
|
|YKBNK
|2,12
|283.437.489
|% 0,47
|
|GARAN
|8,07
|1.010.504.387
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,16
|332.306.216
|% -0,94
|
|PETKM
|3,61
|357.874.141
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8056
|8,8498
|% -0,60
|
|Frank
|7,3117
|7,3558
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9033
|1,9129
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,24
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.557
|7,70
|
|Tam
|2.575
|2.623
|7,90
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,90
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|31,48
|31,48
|1,76
|
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