***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 2 Nisan 2020 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulduğu üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tanju KAYA bugün yemin ederek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine fiilen başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851878BIST