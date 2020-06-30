***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, European Fund for Southeast Europe'dan (EFSE), 20 milyon EUR (yaklaşık 154 milyon TL) tutarında, 6 yıl vadeli kredi için anlaşma sağlamıştır. Söz konusu kaynak, tarım, hayvancılık ve tarımsal işletme ile ilgilenen mikro ve küçük işletmeler ve girişimciler (MSE) ile kırsal alanlarda faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansmanı için kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853620BIST