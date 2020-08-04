***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 16:07
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Wouter Van ROSTE 30 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Bankamızdaki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864708
BIST
17:221.072
En Yüksek
|Değişim
|: -4,87%
|| -54,84
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.070
17:226,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:228,2287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:22444,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,70
|Açılış
|: 444,65
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,78
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|48.568.796
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.694.595
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.067.533
|% 9,92
|
|KLNMA
|41,76
|53.067.614
|% -10,00
|
|KUTPO
|29,34
|30.271.117
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.417.809
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|22.457.504
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.276.697
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|THYAO
|10,62
|1.093.947.479
|% -0,65
|
|AKBNK
|5,00
|660.041.724
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,32
|527.233.442
|% -7,57
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0499
|9,0953
|% -0,11
|
|Frank
|7,5713
|7,6169
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|7,45
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,00
|
|Tam
|2.994
|3.025
|-11,30
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,50
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
|