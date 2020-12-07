***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 15:09
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız, 04 Aralık 2020 tarihinde, 20 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 444.500.000 Avro ve 242.500.000 ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 780.000.000 ABD Doları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır.
Turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor + %2,25 ve ABD Doları dilim için Libor + %2,50'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891773
BIST
15:281.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:287,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:289,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:28461,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 461,05
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:28
|KRVGD
|10,89
|338.156
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.054.465
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.798.841
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,35
|21.460.410
|% -7,65
|
|KENT
|434,00
|10.311.956
|% -6,83
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,03
|3.307.536.001
|% 8,41
|
|TUPRS
|97,15
|1.220.551.675
|% 3,79
|
|GARAN
|9,00
|1.042.983.998
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|870.854.866
|% -1,75
|
|SASA
|20,26
|798.833.801
|% 8,28
|
|PETKM
|5,03
|3.307.536.001
|% 8,41
|
|TSKB
|1,84
|608.502.613
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,81
|870.854.866
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|574.100.244
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,64
|411.951.768
|% 7,32
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8345
|7,8373
|% 0,31
|
|Euro
|9,4931
|9,4985
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,3753
|10,4273
|% -0,88
|
|Frank
|8,7564
|8,8091
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,31
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,57
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,08
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:28
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15:39
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15:39XU050
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15:39
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