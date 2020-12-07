***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, 04 Aralık 2020 tarihinde, 20 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 444.500.000 Avro ve 242.500.000 ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 780.000.000 ABD Doları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır.Turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor + %2,25 ve ABD Doları dilim için Libor + %2,50'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891773BIST