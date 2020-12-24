***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 16:19
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 15 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamızın %100 iştiraki olan "Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi"nin (Şirket) unvanı, faaliyet konusu ve sermaye değişikliğinin 12 Kasım 2019 tarihinde tescil edildiği ve şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesi için 14 Kasım 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na faaliyet izin başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. Faaliyet izni değerlendirmesi Ocak 2020'den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'na aktarılmıştır.
TCMB'nin 17 Aralık 2020 tarih ve 10994/20593 sayılı kararı kapsamında Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894773
BIST
16:221.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,03
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
16:227,5747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0658
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
16:229,2358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0944
|Açılış
|: 9,2200
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|Önceki Kapanış
|: 9,2950
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9,3717
En Düşük
9,2095
16:22456,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,78
|Açılış
|: 456,27
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BRSAN
|33,66
|293.504.928
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.095.562.962
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|CLEBI
|173,00
|192.712.559
|% 9,98
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,40
|779.302.227
|% -8,85
|
|NIBAS
|64,50
|15.918.954
|% -7,86
|
|GEDZA
|28,28
|41.375.539
|% -6,48
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,02
|3.036.550.213
|% 0,60
|
|THYAO
|12,82
|1.587.984.839
|% 2,89
|
|PETKM
|5,12
|1.421.771.730
|% 1,39
|
|ECILC
|7,88
|1.244.996.055
|% 8,24
|
|IPEKE
|13,80
|1.219.846.854
|% 9,09
|
|SKBNK
|1,55
|984.758.907
|% -1,90
|
|GARAN
|10,02
|3.036.550.213
|% 0,60
|
|PETKM
|5,12
|1.421.771.730
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,05
|834.502.018
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,94
|673.490.722
|% -5,16
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5713
|7,5747
|% -0,86
|
|Euro
|9,2290
|9,2358
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,2353
|10,2867
|% -0,54
|
|Frank
|8,4612
|8,5121
|% -1,28
|
|Riyal
|2,0094
|2,0195
|% -1,02
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|0,63
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-33,00
|
|Tam
|3.008
|3.086
|-19,17
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-9,27
|
|Çeyrek
|729
|746
|-4,64
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,89
|50,89
|-0,35
|