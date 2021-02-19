***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 18 Şubat 2021 tarihinde Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)'nun 150 milyon ABD Doları ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nın 100 milyon ABD Doları ile katıldığı ve toplamda 13 yatırımcıyla imzalanan 9 seriden 7 yıla varan vadelerde toplam 435 milyon ABD Doları (345.000.000 ABD Doları ve 73.582.062 Avro) tutarında seküritizasyon kredisi temin etmiştir. Kredinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, kadın girişimcilerin desteklenmesinde, tarım sektöründe ve şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullandırılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911026BIST