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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.02.2021 14:23



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 18 Şubat 2021 tarihinde Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)'nun 150 milyon ABD Doları ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nın 100 milyon ABD Doları ile katıldığı ve toplamda 13 yatırımcıyla imzalanan 9 seriden 7 yıla varan vadelerde toplam 435 milyon ABD Doları (345.000.000 ABD Doları ve 73.582.062 Avro) tutarında seküritizasyon kredisi temin etmiştir. Kredinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, kadın girişimcilerin desteklenmesinde,  tarım sektöründe ve şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullandırılması planlanmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911026


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