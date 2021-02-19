***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2021 14:23
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 18 Şubat 2021 tarihinde Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)'nun 150 milyon ABD Doları ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nın 100 milyon ABD Doları ile katıldığı ve toplamda 13 yatırımcıyla imzalanan 9 seriden 7 yıla varan vadelerde toplam 435 milyon ABD Doları (345.000.000 ABD Doları ve 73.582.062 Avro) tutarında seküritizasyon kredisi temin etmiştir. Kredinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, kadın girişimcilerin desteklenmesinde, tarım sektöründe ve şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullandırılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911026
BIST
14:291.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,92
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.562
En Düşük
1.550
14:296,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
14:298,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4814
En Düşük
8,4198
14:29397,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 397,09
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|310.125.618
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.968.198
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.945.239
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,60
|1.641.738.153
|% 7,63
|
|KOZAL
|147,90
|1.360.608.402
|% -2,76
|
|GUBRF
|81,90
|1.318.057.247
|% 7,06
|
|KARSN
|5,39
|649.186.640
|% 5,48
|
|GARAN
|9,29
|637.895.600
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,49
|229.187.764
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,15
|164.263.303
|% -0,86
|
|KARSN
|5,39
|649.186.640
|% 5,48
|
|ODAS
|4,00
|491.748.677
|% -1,72
|
|PETKM
|5,19
|603.290.158
|% 1,57
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9814
|6,9839
|% 0,28
|
|Euro
|8,4738
|8,4798
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7309
|9,7797
|% 0,16
|
|Frank
|7,7688
|7,8156
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,01
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,29
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.629
|2.695
|-8,37
|
|Yarım
|1.271
|1.304
|-4,06
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-1,17
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:40VAKFN
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 343 adet işlem
-
14:39AYCES
Yüzde 6.74 oranında artışla 85.50 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 150 adet işlem
-
14:38XU100
Endeks 1, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 18, 943.00 milyon TL de
-
14:38TKNSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 072, 342 adet işlem
-
14:37AKSA
Yüzde 6.78 oranında artışla 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 879, 332 adet işlem