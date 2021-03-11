***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 20:35
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Krediler Uluslararası Koordinasyon Grup Müdürü olarak görev yapan Savaş Çıtak'ın yeni kurulan Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Krediler Uluslararası Koordinasyon Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Krediler Uluslararası Koordinasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.
Bankamızda Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu, İş Analitiği ve CRM Grup Müdürü olarak görev yapan Okan Çetinkaya'nın yeni kurulan Analitik, Veri ve Müşteri Değer Yönetimi Politikaları Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Analitik, Veri ve Müşteri Değer Yönetimi Politikaları Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.
Bankamızda Kredi Takip ve Risk İzleme Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Şen'in istifaen Bankamızdan ayrılması kapsamında, Kredi Takip ve Risk İzleme Grubu fonksiyonlarını Bankamız Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyesi olan Derya Kumru üstlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917573
BIST
10:001.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler10:00
|TRILC
|17,71
|6.155.677
|% 10,00
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|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
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|SRVGY
|139,00
|3.933.005
|% 9,97
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|DARDL
|34,86
|1.011.498
|% 9,97
|
|KAPLM
|26,08
|394.434
|% 9,95
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|TKURU
|248,40
|65.578
|% -10,00
|
|CRFSA
|57,15
|575.843
|% -9,93
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,00
|41.831
|% -6,35
|
|SANEL
|5,43
|331.442
|% -6,06
|
|ENJSA
|11,95
|81.072.677
|% 0,34
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|KERVT
|6,54
|10.116.733
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,32
|9.594.497
|% 0,00
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|SOKM
|12,98
|8.654.272
|% 2,93
|
|SISE
|7,72
|7.482.348
|% 0,00
|
|ENJSA
|11,95
|81.072.677
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,32
|9.594.497
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,47
|4.736.225
|% -3,14
|
|KERVT
|6,54
|10.116.733
|% 3,65
|
|SKBNK
|1,38
|1.839.684
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5599
|7,5650
|% 1,19
|
|Euro
|9,0335
|9,0439
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,5218
|10,5745
|% 0,88
|
|Frank
|8,1237
|8,1726
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0104
|2,0205
|% 1,15
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|10:00
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-13,43
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|Altın Gr.
|416
|416
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,41
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
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|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,44
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