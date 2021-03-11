***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Krediler Uluslararası Koordinasyon Grup Müdürü olarak görev yapan Savaş Çıtak'ın yeni kurulan Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Krediler Uluslararası Koordinasyon Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Krediler Uluslararası Koordinasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.Bankamızda Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu, İş Analitiği ve CRM Grup Müdürü olarak görev yapan Okan Çetinkaya'nın yeni kurulan Analitik, Veri ve Müşteri Değer Yönetimi Politikaları Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Analitik, Veri ve Müşteri Değer Yönetimi Politikaları Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.Bankamızda Kredi Takip ve Risk İzleme Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Şen'in istifaen Bankamızdan ayrılması kapsamında, Kredi Takip ve Risk İzleme Grubu fonksiyonlarını Bankamız Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyesi olan Derya Kumru üstlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917573BIST