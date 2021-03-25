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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2021 19:47



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              
Bankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 25.03.2021 tarihinde
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Nihat SEVİNÇ'in seçilmelerine,
Bankamızın, bilcümle işlerinde banka kaşesi (ismi) altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz edeceği A Grubu müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olmasına,
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA, Nihat SEVİNÇ, Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Hakan ATEŞ'e Denizbank A.Ş. adına müştereken A Grubu imza yetkisi verilmesine,
Denizbank A.Ş. adına daha önce verilmiş olan tüm imza yetkilerinin aynen devamına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920700


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