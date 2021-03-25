***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 25.03.2021 tarihindeYönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Nihat SEVİNÇ'in seçilmelerine,Bankamızın, bilcümle işlerinde banka kaşesi (ismi) altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz edeceği A Grubu müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olmasına,Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA, Nihat SEVİNÇ, Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Hakan ATEŞ'e Denizbank A.Ş. adına müştereken A Grubu imza yetkisi verilmesine,Denizbank A.Ş. adına daha önce verilmiş olan tüm imza yetkilerinin aynen devamına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920700BIST