***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu kararıyla Kishore Swayamberdutt Bhatt'ın Kredi Tahsis Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938460BIST