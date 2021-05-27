***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2021 18:03
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu kararıyla Kishore Swayamberdutt Bhatt'ın Kredi Tahsis Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938460
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0829
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5442
En Düşük
8,4264
18:0510,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1183
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4357
En Düşük
10,2928
18:05518,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,85
|Açılış
|: 518,56
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5314
|8,5388
|% 0,98
|
|Euro
|10,4095
|10,4340
|% 1,15
|
|Sterlin
|12,0506
|12,1110
|% 1,23
|
|Frank
|9,4652
|9,5222
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2658
|2,2772
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,96
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|68,87
|68,87
|0,14
|