***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 11:23
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız, 03 Haziran 2021 tarihinde, 12 ülkeden 16 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 222.000.000 Avro ve 102.500.000 ABD Doları ve 364 gün vadeli 245.000.0000 Çin Yuan'ı olmak üzere üç dilimden oluşan yaklaşık 410.000.000 ABD Doları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940047
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,68
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6511
|8,6825
|% -0,23
|
|Euro
|10,5286
|10,5718
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,2413
|12,3027
|% 0,02
|
|Frank
|9,6010
|9,6588
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|20,85
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,07
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ICBCT
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17:57XU050
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, DOBUR, BOBET, ATATP
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