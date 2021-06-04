***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, 03 Haziran 2021 tarihinde, 12 ülkeden 16 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 222.000.000 Avro ve 102.500.000 ABD Doları ve 364 gün vadeli 245.000.0000 Çin Yuan'ı olmak üzere üç dilimden oluşan yaklaşık 410.000.000 ABD Doları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940047BIST