***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Banka ve Kredi Kartları Yönetimi Grup Müdürü olarak görev yapan Halit Cihan Tunçbilek'in yeni kurulan Ödeme Sistemleri Grubu Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Ödeme Sistemleri Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953171BIST