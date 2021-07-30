***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 15:59
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda Banka ve Kredi Kartları Yönetimi Grup Müdürü olarak görev yapan Halit Cihan Tunçbilek'in yeni kurulan Ödeme Sistemleri Grubu Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Ödeme Sistemleri Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953171
BIST
17:161.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:168,4415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:1610,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0425
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:16494,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,82
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.793.038
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.529.470
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.204.377
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.923.351
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.758.343
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,79
|142.411.228
|% -8,24
|
|MEGAP
|6,79
|142.411.228
|% -8,24
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,50
|1.275.223.275
|% 1,92
|
|KARSN
|4,55
|716.644.798
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,85
|634.249.062
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,38
|601.703.568
|% 3,03
|
|EREGL
|20,06
|491.240.161
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,38
|601.703.568
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|716.644.798
|% 8,33
|
|GARAN
|8,50
|1.275.223.275
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,85
|634.249.062
|% 1,03
|
|TRGYO
|3,55
|217.874.675
|% 5,97
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4350
|8,4415
|% -0,17
|
|Euro
|10,0178
|10,0261
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,7178
|11,7765
|% -0,48
|
|Frank
|9,2581
|9,3139
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2397
|2,2509
|% -0,39
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,45
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-29,29
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,17
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,21
|