***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Grup Müdürü olarak görev yapan Ali Rıza Aydın'ın Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınarak ataması gerçekleştirilmiş olup tescil edilmiştir.Bankamız Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Grubu Genel Müdür Yardımcısı, COO, olarak görev yapan Dilek Duman istifaen görevinden ayrılmış olup, yetki iptali tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959851BIST