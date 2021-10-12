***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 11 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Kulaksız'ın İştiraklerimizde Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmak üzere Bankamızdaki görevinden ayrılması nedeniyle Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin iptaline karar verilmiştir.Aynı kararla Bankamızda Çukurova Bölge Müdürü olarak görev yapan Engin Eskiduman'ın KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamına karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınarak ataması gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970030BIST