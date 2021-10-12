***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 18:10
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 11 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Kulaksız'ın İştiraklerimizde Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmak üzere Bankamızdaki görevinden ayrılması nedeniyle Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin iptaline karar verilmiştir.
Aynı kararla Bankamızda Çukurova Bölge Müdürü olarak görev yapan Engin Eskiduman'ın KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamına karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınarak ataması gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970030
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:059,0385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0373
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0510,4451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0473
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:05511,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,87
|Açılış
|: 511,90
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|23,76
|244.221.597
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|19.317.498
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.361.898
|% 9,97
|
|GSDDE
|4,30
|44.187.700
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|605.537
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|3.446.040
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.423.044
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.390.354
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.650.913
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|69.367.329
|% -8,72
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ASELS
|16,34
|1.371.308.624
|% 3,29
|
|THYAO
|14,00
|1.194.235.462
|% -1,41
|
|SASA
|27,58
|832.437.768
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,43
|677.040.109
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|397.842.472
|% 2,23
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ODAS
|1,49
|183.720.018
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0345
|9,0385
|% 0,41
|
|Euro
|10,4294
|10,4451
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,2511
|12,3126
|% 0,42
|
|Frank
|9,6708
|9,7290
|% 0,09
|
|Riyal
|2,4016
|2,4136
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,40
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem