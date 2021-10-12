***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 11 Ekim 2021 tarihli kararı ile Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinden istifasının kabulüne ve müştereken A Grubu imza yetkisinin iptal edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970031BIST