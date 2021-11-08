***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, 28 Ekim 2021 tarihinde, 22 ülkeden 49 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 363.000.000 Avro ve 417.500.000 ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 840.000.000 ABD Doları tutarında Sürdürülebilirlik Odaklı ilk Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Sürdürülebilir tarımın finansmanının performans kriterleri arasında yer aldığı işlemin yenilenme oranı yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti. Kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor + 1,75 ve ABD Doları dilim için Libor + %2,15'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975623BIST