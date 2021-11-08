***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 12:31
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız, 28 Ekim 2021 tarihinde, 22 ülkeden 49 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 363.000.000 Avro ve 417.500.000 ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 840.000.000 ABD Doları tutarında Sürdürülebilirlik Odaklı ilk Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Sürdürülebilir tarımın finansmanının performans kriterleri arasında yer aldığı işlemin yenilenme oranı yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti. Kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor + 1,75 ve ABD Doları dilim için Libor + %2,15'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975623
BIST
13:501.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 18,25
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
13:509,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0278
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:5011,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0432
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:50569,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,06
|Açılış
|: 569,68
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TSPOR
|6,18
|26.342.442
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|28,00
|132.989.038
|% 9,03
|
|GSDDE
|4,25
|27.867.435
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|160.545.134
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|355.973.020
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.579.549
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,39
|28.700.559
|% -8,95
|
|INVEO
|28,92
|11.048.820
|% -8,48
|
|SISE
|9,36
|1.562.091.324
|% 4,35
|
|GARAN
|10,87
|1.544.696.906
|% 0,83
|
|PETKM
|6,93
|1.279.885.980
|% 1,61
|
|THYAO
|18,31
|1.078.469.402
|% 1,44
|
|YKBNK
|3,15
|903.254.399
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|903.254.399
|% 3,62
|
|PETKM
|6,93
|1.279.885.980
|% 1,61
|
|SISE
|9,36
|1.562.091.324
|% 4,35
|
|ODAS
|1,52
|248.310.722
|% 2,70
|
|GARAN
|10,87
|1.544.696.906
|% 0,83
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7038
|9,7083
|% 0,32
|
|Euro
|11,2554
|11,2607
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,1602
|13,2262
|% 0,53
|
|Frank
|10,5939
|10,6577
|% 0,39
|
|Riyal
|2,5814
|2,5944
|% 0,33
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,24
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.754
|3.849
|3,30
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,59
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,41
|