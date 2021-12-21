***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2021 18:17
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 772.046.447,54
-TL tutarlı bireysel
kredi portföyleri,
145.665.124,84-TL tutarlı işletme kredi portföyü, 212.675.436,07-TL tutarlı tarım kredi portföyleri
ve 34.565.494,49-
TL
tutarlı ticari kredi portföyünden oluşan toplam 1.164.952.502,93
-TL tutarlı portföylerin
satışı için 26 Kasım 2021 tarihinde ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre bireysel kredi portföyleri Ortak Varlık Yönetimi A.Ş., İlke Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye, işletme portföyü Birleşim Varlık Yönetimi A.Ş.'ye, tarım portföyleri Emir Varlık Yönetimi A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetimi A.Ş.'ye, ticari kredi portföyü ise Doğru Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmıştır. Söz konusu devirlere ilişkin sözleşmeler imzalanarak süreç tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985279
BIST
13:251.821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:2511,5382
En Yüksek
|Değişim
|: -5,35%
|| -0,6517
|Açılış
|: 11,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
13:2513,1060
En Yüksek
|Değişim
|: -5,30%
|| -0,7341
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
13:25666,29
En Yüksek
|Değişim
|: -5,86%
|| -41,51
|Açılış
|: 666,59
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:23
|PENTA
|359,70
|28.623.952
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.486.605
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.292.288
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DOCO
|1.027,20
|44.786.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.685.575
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,35
|82.855.726
|% -9,62
|
|GARAN
|11,90
|2.091.032.344
|% 0,17
|
|SISE
|13,21
|1.469.172.386
|% -0,53
|
|EREGL
|25,80
|1.228.529.185
|% 1,42
|
|KRDMD
|9,15
|982.138.707
|% -1,61
|
|TUPRS
|146,80
|930.215.913
|% -1,94
|
|YKBNK
|3,53
|634.902.202
|% 1,44
|
|GARAN
|11,90
|2.091.032.344
|% 0,17
|
|SISE
|13,21
|1.469.172.386
|% -0,53
|
|KRDMD
|9,15
|982.138.707
|% -1,61
|
|DOHOL
|2,79
|286.320.811
|% 0,36
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4724
|11,4801
|% -5,82
|
|Euro
|12,9981
|13,0774
|% -5,51
|
|Sterlin
|15,3557
|15,4327
|% -5,53
|
|Frank
|12,4308
|12,5056
|% -5,96
|
|Riyal
|3,0497
|3,0650
|% -5,86
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,84
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-42,79
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.421
|4.549
|-389,06
|
|Yarım
|2.137
|2.200
|-188,20
|
|Çeyrek
|1.072
|1.100
|-94,10
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|-0,54
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,07
|