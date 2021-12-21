***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 772.046.447,54-TL tutarlı bireyselkredi portföyleri,145.665.124,84-TL tutarlı işletme kredi portföyü, 212.675.436,07-TL tutarlı tarım kredi portföylerive 34.565.494,49-TLtutarlı ticari kredi portföyünden oluşan toplam 1.164.952.502,93-TL tutarlı portföylerinsatışı için 26 Kasım 2021 tarihinde ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre bireysel kredi portföyleri Ortak Varlık Yönetimi A.Ş., İlke Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye, işletme portföyü Birleşim Varlık Yönetimi A.Ş.'ye, tarım portföyleri Emir Varlık Yönetimi A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetimi A.Ş.'ye, ticari kredi portföyü ise Doğru Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmıştır. Söz konusu devirlere ilişkin sözleşmeler imzalanarak süreç tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985279BIST