***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış ve Performans Yönetimi Grup Müdürü olarak görev yapan Ümit Recep Uğur'un Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.Bankamızda Sabit Getirili Menkul Değerler ve Para Piyasaları Grup Müdürü olarak görev yapan Okan Aksu'nun Hazine Grubu fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Hazine Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken B Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınmış ve ataması gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985877BIST