***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2022 15:05
ulu Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Nihat Sevinç'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM'ın atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken A Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM Bankacılık Kanunu gereği Şubat ayı içerisinde yemin işlemi sonrasında görevine başlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Shayne Keith NELSON'ın seçilmesine karar verilmiştir.
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