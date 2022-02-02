***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2022 15:03
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01 Şubat 2022 tarihli kararı ile Bankamız Özel Bankacılık ve Yatırım Satış Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemil Cem ÖNENÇ'in 31 Ocak 2022 tarihinde görevinden istifaen ayrılması nedeniyle (iştirakimizde Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmak üzere) müştereken B Grubu imza yetkisinin iptaline karar verilmiştir.
Aynı kararla Bankamız Bireysel Bankacılık Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İzzet Oğuzhan ÖZARK'ın unvanının 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Bireysel ve Özel Bankacılık Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak değiştirilmesine ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998884
BIST
14:321.988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -14,57
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.987
14:3213,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0992
|Açılış
|: 13,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
14:3215,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0978
|Açılış
|: 15,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
14:32786,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,24
|Açılış
|: 787,00
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler14:30
|PKENT
|369,20
|32.699.154
|% 9,98
|
|SERVE
|17,24
|681.340
|% 9,53
|
|PARSN
|39,16
|99.342.903
|% 9,39
|
|OZGYO
|2,23
|45.206.072
|% 8,25
|
|ATSYH
|11,49
|265.876
|% 7,38
|
|ORCAY
|57,25
|29.351.630
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|7.403.244
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,10
|1.328.376
|% -7,72
|
|KAPLM
|52,40
|8.775.109
|% -6,60
|
|YBTAS
|17.500,00
|461.719
|% -6,32
|
|THYAO
|27,92
|1.748.549.452
|% 0,43
|
|GARAN
|12,02
|1.184.758.026
|% -2,20
|
|YKBNK
|4,20
|1.097.110.215
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,60
|799.434.500
|% -0,85
|
|AKBNK
|7,94
|581.163.041
|% -2,22
|
|YKBNK
|4,20
|1.097.110.215
|% -3,00
|
|TSKB
|1,58
|225.045.463
|% -1,86
|
|GARAN
|12,02
|1.184.758.026
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,45
|202.214.545
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,94
|581.163.041
|% -2,22
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5683
|13,5759
|% 0,76
|
|Euro
|15,3234
|15,3369
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,3514
|18,4434
|% 0,66
|
|Frank
|14,6613
|14,7497
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6081
|3,6262
|% 0,76
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,36
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,29
|
|Cumhuriyet
|5.230
|5.309
|8,00
|
|Tam
|5.204
|5.336
|6,57
|
|Yarım
|2.515
|2.581
|3,18
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|1,59
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,18
|88,18
|-1,29
|