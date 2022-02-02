***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 01 Şubat 2022 tarihli kararı ile Bankamız Özel Bankacılık ve Yatırım Satış Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemil Cem ÖNENÇ'in 31 Ocak 2022 tarihinde görevinden istifaen ayrılması nedeniyle (iştirakimizde Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmak üzere) müştereken B Grubu imza yetkisinin iptaline karar verilmiştir.Aynı kararla Bankamız Bireysel Bankacılık Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İzzet Oğuzhan ÖZARK'ın unvanının 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Bireysel ve Özel Bankacılık Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak değiştirilmesine ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998884BIST