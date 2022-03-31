***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın iştiraki olan DenizBank AG'nin maliki bulunduğu DenizBank Moscow'un %2 oranındaki payının Bankamız tarafından devralınmasına ilişkin ödeme işlemleri 30.03.2022 itibarıyla tamamlanmış ve pay devri bugün gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Bankamızın DenizBank Moscow'daki payı %49'dan %51'e çıkmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014704BIST