***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarihli kararı ile iştirakimiz Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin asgari özkaynak yükümlülüğüne uyumu amacıyla sermayesinin 25 milyon TL artırılmasına ve artırılan tutarın tamamına Bankamızca iştirak edilerek sermaye taahhüt borcumuzun alınan sermaye artış kararının tescilinden önce 31.03.2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014761BIST