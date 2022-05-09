***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 9 Mayıs 2022 tarihli kararı ile Euro ve/veya ABD Doları ve/veya CNY cinsinden olmak üzere, 367 güne kadar Sendikasyon Kredisi sağlanmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Bankamız adına imza yetkilisi olan yöneticilerimize gerekli yetkilerin verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027928BIST