***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız iştiraklerinden Deniz Faktoring'in Yönetim Kurulu kararı ile Bankamız Genel Müdür Yardımcısı ve Deniz Faktoring Yönetim Kurulu üyesi olan Hayri Cansever'in 25 Mayıs tarihinde Deniz Faktoring Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile yerine Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032409BIST