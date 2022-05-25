***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız iştiraklerinden Deniz Leasing'in Yönetim Kurulu kararı ile Bankamız Genel Müdür Yardımcısı ve Deniz Leasing Yönetim Kurulu üyesi olan Hayri Cansever'in 25 Mayıs 2022 tarihinde Deniz Leasing Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile yerine Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Ümit Recep Uğur'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032477BIST