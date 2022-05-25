***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 18:28
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız iştiraklerinden Deniz Leasing'in Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinde DenizBank A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 1 TL nominal bedelli 1 adet payın Mehmet Aydoğdu'ya, Hayri Cansever'in sahibi bulunduğu 1 TL nominal bedelli 1 adet payın da DenizBank A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032476
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2431
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1696
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
18:05972,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,60
|Açılış
|: 972,84
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3128
|16,3199
|% 1,52
|
|Euro
|17,4399
|17,4680
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,4654
|20,5681
|% 1,72
|
|Frank
|16,8975
|16,9993
|% 1,23
|
|Riyal
|4,3355
|4,3572
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,88
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,50
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem