***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız iştiraklerinden Deniz Leasing'in Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinde DenizBank A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 1 TL nominal bedelli 1 adet payın Mehmet Aydoğdu'ya, Hayri Cansever'in sahibi bulunduğu 1 TL nominal bedelli 1 adet payın da DenizBank A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032476BIST