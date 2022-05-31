***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Genel Sekreterlik ve Yurt Dışı İştirakler Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hayri Cansever, Bankamız iştiraki DenizBank AG'de Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmak üzere 31 Mayıs 2022 tarihinde DenizBank A.Ş.'deki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033586BIST