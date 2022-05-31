***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 17:13
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda Genel Sekreterlik ve Yurt Dışı İştirakler Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hayri Cansever, Bankamız iştiraki DenizBank AG'de Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmak üzere 31 Mayıs 2022 tarihinde DenizBank A.Ş.'deki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033586
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|AVGYO
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|SAHOL
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|1.352.922.596
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|YKBNK
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|DOHOL
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|1.099.629.599
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|TSKB
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|KARSN
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|17:35
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|Satış
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|Alış
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|-12,98
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|Altın Gr.
|973
|973
|-4,35
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|6.477
|6.575
|-20,00
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|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
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|Yarım
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|3.194
|-12,06
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|1.561
|1.597
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|Gümüş.Ons
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|21,79
|-0,21
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|Gümüş Gr.
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