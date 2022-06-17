***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, 17 Haziran 2022 tarihinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Dünya Bankası - IBRD kaynaklı, 60 milyon ABD Doları tutarında ve 5 yıl vadeli Kredi Sözleşmesi'ne- imza atmıştır. Kredi, pandemiden etkilenen KOBİ'lerin finansmanında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038074BIST