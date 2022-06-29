***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 10:19
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız KKTC'de bir şube bankası kurulması yönünde BDDK'dan 28 Haziran 2022 tarihinde uygunluk almış olup, bu kapsamda şube bankası kuruluşuna ilişkin süreç devam ettirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039892
BIST
13:132.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,74
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:1316,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0174
|Açılış
|: 16,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:1317,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
13:13975,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 975,82
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ULUSE
|223,80
|21.451.342
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|97.937.487
|% 9,96
|
|COSMO
|11,47
|38.047
|% 9,24
|
|RODRG
|24,32
|6.415.341
|% 9,06
|
|CLEBI
|388,40
|128.799.267
|% 8,13
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|UFUK
|65,10
|251.402
|% -6,73
|
|LIDFA
|13,06
|31.331.614
|% -6,71
|
|SELVA
|7,74
|41.189.053
|% -6,18
|
|MAKIM
|17,66
|370.444.893
|% -6,16
|
|THYAO
|47,50
|2.505.483.781
|% -1,12
|
|EREGL
|27,42
|740.159.687
|% -0,51
|
|SISE
|21,20
|673.268.888
|% -1,03
|
|ASELS
|23,50
|668.081.705
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,85
|531.169.655
|% -1,44
|
|ODAS
|2,97
|346.534.084
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,58
|240.391.119
|% -1,53
|
|TSKB
|2,07
|160.509.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|336.165.566
|% -0,67
|
|AKBNK
|8,31
|490.959.773
|% 0,00
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6886
|16,6916
|% 0,06
|
|Euro
|17,5662
|17,5849
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,2647
|20,3664
|% 0,01
|
|Frank
|17,4490
|17,5541
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4384
|4,4607
|% 0,17
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-2,25
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|-7,00
|
|Tam
|6.527
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,34
|