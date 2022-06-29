***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız KKTC'de bir şube bankası kurulması yönünde BDDK'dan 28 Haziran 2022 tarihinde uygunluk almış olup, bu kapsamda şube bankası kuruluşuna ilişkin süreç devam ettirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039892BIST