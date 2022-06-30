***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 19:55
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29 Haziran 2022 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamızla duyurduğumuz Bankamızın KKTC'de bir şube bankası kurulması yönünde BDDK'dan aldığı uygunluğu takiben Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2022 tarihli kararı ile KKTC Bankacılık Yasası altında Şube Bankası olarak faaliyet göstermek üzere bir şube açılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040514
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0661
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0387
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05974,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,15
|Açılış
|: 974,07
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,36
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7604
|16,7657
|% 0,40
|
|Euro
|17,4474
|17,5424
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,2289
|20,3304
|% -0,19
|
|Frank
|17,3971
|17,5019
|% -0,07
|
|Riyal
|4,4543
|4,4766
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,56
|
|Altın Gr.
|974
|974
|3,97
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.492
|6.598
|8,00
|
|Yarım
|3.178
|3.226
|4,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,45
|