***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2022 tarihli kararıyla Bankamız ile Société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Économique S.A. (Proparco) arasında 45 milyon Avro tutara kadar kredi sözleşmesi imzalanması ve gerekli tüm evrakların imzası için ilgili yöneticilerin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045995BIST