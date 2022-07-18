***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 19:19
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2022 tarihli kararıyla Bankamız ile Société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Économique S.A. (Proparco) arasında 45 milyon Avro tutara kadar kredi sözleşmesi imzalanması ve gerekli tüm evrakların imzası için ilgili yöneticilerin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045995
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0475
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2139
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05958,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,86
|Açılış
|: 958,73
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4412
|17,4474
|% 0,27
|
|Euro
|17,7059
|17,7653
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,7942
|20,8985
|% 1,03
|
|Frank
|17,7822
|17,8893
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6324
|4,6556
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|1,39
|
|Altın Gr.
|960
|960
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.502
|6.626
|-78,00
|
|Yarım
|3.159
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem