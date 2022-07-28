***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 17:12
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 18 Temmuz 2022 tarihli açıklamamız
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2022 tarihli kararı kapsamında, 28 Temmuz 2022 tarihinde Bankamız ile Société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Économique S.A. (Proparco) arasında, 45 milyon Avro tutarında, 2 yıl geri ödemesiz, toplam 7 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kaynak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri ile tarımın finansmanı amaçlı kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048634
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.010,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,87
|Açılış
|: 1.010,11
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.360.065
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.857.408
|% 9,99
|
|CMENT
|37,50
|1.282.238
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.977.901
|% 9,97
|
|AYES
|24,92
|1.851.481
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.879.140
|% -9,98
|
|MTRKS
|55,95
|23.782.953
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.540.649
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|390.753.761
|% -8,83
|
|SANEL
|8,95
|2.752.194
|% -7,73
|
|THYAO
|49,70
|3.407.882.571
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.892.001.746
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.466.419.727
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.376.778.611
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.339.366.301
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.339.366.301
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.466.419.727
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|368.514.756
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|492.659.276
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|696.263.732
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9091
|17,9148
|% 0,20
|
|Euro
|18,2070
|18,2642
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,6621
|21,7707
|% -0,04
|
|Frank
|18,6535
|18,7659
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7580
|4,7818
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|19,72
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|14,16
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.740
|6.816
|25,00
|
|Yarım
|3.284
|3.332
|12,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.666
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,44
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem