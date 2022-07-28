***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 18 Temmuz 2022 tarihli açıklamamızBankamız Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2022 tarihli kararı kapsamında, 28 Temmuz 2022 tarihinde Bankamız ile Société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Économique S.A. (Proparco) arasında, 45 milyon Avro tutarında, 2 yıl geri ödemesiz, toplam 7 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kaynak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri ile tarımın finansmanı amaçlı kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048634BIST